Требуется обучение на веб-дизайнера/мастера

Требуется опытный веб мастер/дизайнер в Москве, кот поможеть стать хорошим веб мастером (включая Программирование, Web-дизайн и Оптимизация)в кратчайшие сроки(вернее проведет интенсивное и индивидуальное обучение). Просьба указать все что Вы умеете, за какой срок и стоимость. Место занятий в ЦАО г. Москвы или у Вас.

Возможно дистанционно интенсивно, только без предоплаты и только через сервис безопасного проведения сделок

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ATTENTION!!! Это объявление серьезное. Кроме того, обещаю никогда не предлагать свои услуги здесь, я хочу учиться для себя.