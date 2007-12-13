Требуется обучение на веб-дизайнера/мастера

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт5 заявок327 просмотров
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Требуется опытный веб мастер/дизайнер в Москве, кот поможеть стать хорошим веб мастером (включая Программирование, Web-дизайн и Оптимизация)в кратчайшие сроки(вернее проведет интенсивное и индивидуальное обучение). Просьба указать все что Вы умеете, за какой срок и стоимость. Место занятий в ЦАО г. Москвы или у Вас.

Возможно дистанционно интенсивно, только без предоплаты и только через сервис безопасного проведения сделок

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРЕННОСТИ

ATTENTION!!! Это объявление серьезное. Кроме того, обещаю никогда не предлагать свои услуги здесь, я хочу учиться для себя.

16 лет назад
macho4u
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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