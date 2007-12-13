Создание сайта "Гильдия инструкторов"

$300
Сайты «под ключ»Закрыт4 заявки151 просмотр
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Требуется создание сайта "Гильдии инструкторов по вождению".

Наброски на сайте www.avtoinstruktor.kiev.u.. .

Требуется дополнение,гостевая книга,страница советов с возможностью добавлять и каталогизировать, а также размещение фото и информации об инструкторах.

16 лет назад
avtoinstruktor
Гость 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
fenix_art
Иван 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$300
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