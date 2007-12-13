Создание сайта ресторана самолет

создание сайта под ключ.

1. Выбор доменного имени

уже выбрано restoran-samolet.ru

2. Дизайн сайта

требуется, есть основа от чего отталкиваться

3. Создание разделов

нужно

4. Система администрирования сайта

CMS Drupal, Joomla ,WordPress

5. Размещение сайта на хостинге

уже размещен на nic.ru

6. Раскрутка сайта

требуется но минимальная )

в ваших предложениях пишите пожалуйста цену и сроки. без этого предложения скорее всего будут отклонены.

более обширные коммерческие предложения кидайте на почту :

[email protected]

Спасибо Всем за потраченное время, извините те, кого не выбрал !!