Сайт для храма

Сайты «под ключ»Закрыт33 заявки353 просмотра
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Сайи для храма.

нужно: переход на авторизацию, галерея, модерируемый форум, новостная лента, раздел со статьями,

естественно, нужна админка, которая всем этим будет управлять, причем максимально простая для пользователя.

примерная стоимость?

без цены не рассматриваем.

16 лет назад
StylePRO
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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