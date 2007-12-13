Сайт для храма

создание сайта под ключ. 1. Выбор доменного имени уже выбрано restoran-samolet.ru 2. Дизайн сайта требуется, есть основа от чего отталкиваться 3. Создание разделов нужно 4. Система администрирования сайта CMS Drupal, Joomla ,WordPress 5. Размещение сайта на хостинге уже размещен на nic.ru 6. Раскрутка ...
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Сайи для храма.
нужно: переход на авторизацию, галерея, модерируемый форум, новостная лента, раздел со статьями,
естественно, нужна админка, которая всем этим будет управлять, причем максимально простая для пользователя.
примерная стоимость?
без цены не рассматриваем.
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