Верстка сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок415 просмотров

Необходимо сделать верстку сайта, ~5 страниц (меняется только контент)

Кроссбраузерность, валидность кода- это само собой.

Верстку необходимо сделать за день (за 31.05.08)

Желательно знание JavaScript (там всплывающее меню)

Бюджет ~$100

Делайте предложения, подробности расскажу тому кого выберу.

--

2 Екимов Виктор: там около 30 страниц. Верстка нужна лишь 5ти

JavaScript
17 лет назад
Okk_
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Splitter
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
$50
1 день
Заказывал верстку, был срочный проект, Дмитрий обещал сделать все быстро- в итоге вместо обещанного 1ого дня все растянулось на 4 дня. Если беретесь делать такой проект то нужно соблюдать сроки! Тем более говорили "седня будет все готово 99%!" и вечером пропадали даже не предупредив о задержке! Несмотря на то что верстка делалась 4 дня- сделана очень плохо. Некоторые элементы в дизайне просто забывали сверстать!! Очень понравился ответ на мой вопрос по верстке "А то что все емайлы должны быть ссылками ты знаешь?", Дмитрий ответил: "Ты не говорил . теперь знаю". Вообщем масса негативных эмоций, несмотря на то что у фрилансера есть положительные отзывы на другом сайте (кстати, его аккаунт сейчас там заблокирован, Причина : Крайне некорректное поведение на сайте :)) Итог: если вы хотите потерять время, деньги, нервы и получить некачественную работу- обращайтесь! Дмитрий Вам поможет! -- Ы. ты же сам предложил 50 баксов. я был готов 100заплатить. кстати, я вообще вам 80 заплатил ;)

Заявки фрилансеров

Splitter
Дмитрий 
125 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)
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