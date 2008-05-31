Верстка сайта

Заказывал верстку, был срочный проект, Дмитрий обещал сделать все быстро- в итоге вместо обещанного 1ого дня все растянулось на 4 дня. Если беретесь делать такой проект то нужно соблюдать сроки! Тем более говорили "седня будет все готово 99%!" и вечером пропадали даже не предупредив о задержке! Несмотря на то что верстка делалась 4 дня- сделана очень плохо. Некоторые элементы в дизайне просто забывали сверстать!! Очень понравился ответ на мой вопрос по верстке "А то что все емайлы должны быть ссылками ты знаешь?", Дмитрий ответил: "Ты не говорил . теперь знаю". Вообщем масса негативных эмоций, несмотря на то что у фрилансера есть положительные отзывы на другом сайте (кстати, его аккаунт сейчас там заблокирован, Причина : Крайне некорректное поведение на сайте :)) Итог: если вы хотите потерять время, деньги, нервы и получить некачественную работу- обращайтесь! Дмитрий Вам поможет! -- Ы. ты же сам предложил 50 баксов. я был готов 100заплатить. кстати, я вообще вам 80 заплатил ;)