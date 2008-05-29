Собственно что требуется - описано в названии. Жертва следующая: http://weblancer.net/users/Dam1an/portfolio/315967.html#item Сразу отвечу на некоторые вопросы: 1. Да, движок установлен 2. Нет, предоплаты ...
Вёрстка главной и нескольких внутренних
Валидно, кроссбраузерно, на дивах, с приминением em`ов.
Макет при заинтересованности.
Ориентировочный бюджет 3000-4000р.
Без предоплаты, если нудно можем оформить безопасную сделку.
Жду предложений. Иван.
Заявки фрилансеров
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