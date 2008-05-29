Вёрстка главной и нескольких внутренних

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт17 заявок265 просмотров

Валидно, кроссбраузерно, на дивах, с приминением em`ов.

Макет при заинтересованности.

Ориентировочный бюджет 3000-4000р.

Без предоплаты, если нудно можем оформить безопасную сделку.

Жду предложений. Иван.

17 лет назад
ivan_znamin
Иван 
49 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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