Верстка несложных шаблонов на Smarty

1. Я предоставлю скрипт использующий шаблоны (PHP Smarty Templates) и список сайтов с которых надо содрать оформление. После примемения шаблона сайт на скрипте должен выглядеть примерно как оригинальный сайт.

2. То же самое только дизайн не сдирается а вы сами его изобретаете. Оплачивается дороже.

Кроссбраузерность, xhtml валидность кода- это само собой.