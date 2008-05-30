Верстка несложных шаблонов на Smarty

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки285 просмотров

1. Я предоставлю скрипт использующий шаблоны (PHP Smarty Templates) и список сайтов с которых надо содрать оформление. После примемения шаблона сайт на скрипте должен выглядеть примерно как оригинальный сайт.

2. То же самое только дизайн не сдирается а вы сами его изобретаете. Оплачивается дороже.

Кроссбраузерность, xhtml валидность кода- это само собой.

PHP
17 лет назад
okapy
47 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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