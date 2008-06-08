Быстро сверстать div-вёрсткой простой дизайн

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок176 просмотров

Здравствуйте!

Требуется переверстать сайт www.visprim.ru немного его видоизменив с точки зрения логики и разума, т.к. его дизайнеры и прежние верстальщики этими даумя качествами не обладали.

Учтите что полоска меню должна иметь возможность подгрузку дополнительных кнопок.

К работе будут высказаны отдельные требования по ряду блоков сайта.

Стоимость работ около 40 долларов (вёрстка простая) или больше если вскроются доп. задачи.

Просьба: халтурщикам и школьникам не беспокоить. Уже сыт по горло.

Пишите на аську 201610, показывайте ваши портфолио и отзывы (! обязательно).

17 лет назад
Premier_Minister
Николай 
41 год
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад
$50
1 день
Молодец Дмитрий! Редко везёт с исполнителями, а тут и в срок и без нервов. Помимо оговорённого Дмитрий отверстал ещё несколько страниц в ту же сумму + подправил недостатки предложенного для вёрстки дизайна. Кроме того хочу отметить очень качественную вёрстку и 100% кроссбраузерность да валидность кода. Одна просьба! Не заказывайте ничего Дмитрию, иначе у него не будет времени выполнять мои задания. ,-) Спасибо за сотрудничество!
Приятный в общении, целенаправленный человек. Быстро и четко охарактеризовал задачу, был на связи и отвечал на возникшие вопросы. Принял работу после доработок, вовремя оплатил заказ в полном объеме. В процессе общения выяснилось, что заказчик очень хорошо разбирается в сфере интернет-технологий, сам долгое время занимался веб-разработками. Рекомендую. Спасибо Вам!

Заявки фрилансеров

pik4a
38 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
8 отзывов(-1)
17 лет назад

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