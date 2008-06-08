Быстро сверстать div-вёрсткой простой дизайн

Здравствуйте!

Требуется переверстать сайт www.visprim.ru немного его видоизменив с точки зрения логики и разума, т.к. его дизайнеры и прежние верстальщики этими даумя качествами не обладали.

Учтите что полоска меню должна иметь возможность подгрузку дополнительных кнопок.

К работе будут высказаны отдельные требования по ряду блоков сайта.

Стоимость работ около 40 долларов (вёрстка простая) или больше если вскроются доп. задачи.

Просьба: халтурщикам и школьникам не беспокоить. Уже сыт по горло.

Пишите на аську 201610, показывайте ваши портфолио и отзывы (! обязательно).