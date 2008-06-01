Валидная дивная верстка.

Резина, читабельный CSS(не так, что все параметры в одну строку.)

дизайн в приложении, исполнителю PSD предоставлю.

Где тянуться и что - скажу.

Безопасная сделка.

В личку и на контакты не пишите, такие предложения тем более отклоню!