Верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок382 просмотра

Валидная дивная верстка.

Резина, читабельный CSS(не так, что все параметры в одну строку.)

дизайн в приложении, исполнителю PSD предоставлю.

Где тянуться и что - скажу.

Безопасная сделка.

В личку и на контакты не пишите, такие предложения тем более отклоню!

CSS
17 лет назад
sapfear
35 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

tboy
36 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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