Верстка под IE6-7 двух попапов

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок250 просмотров

Нужно сверстать для IE6-7 два попапа. Верстку можно как табличную, так и блочную использовать, не принципиально.

17 лет назад
AlexMat
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад
$25
1 день
Качественно и в срок. Мелкие замечания по верстке были поправлены быстро и с первого раза. Будут задачи - будем сотрудничать.
Приятно работать с заказчиком. Оплата своевременная, четко указывает чего хочет.

Заявки фрилансеров

Kudja
42 года
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
14 отзывов(-1)
17 лет назад

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