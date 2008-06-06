Есть сайт *** (в личку заинтересованным). 1. В него нужно залить 25 новых моделей дверей с соответсвующим добавлением(созданием) новых страничек по стандратному шаблону(готовому дизайну). 2. Есть исходные фото ...
Верстка
Есть PSD файлик с дизайном, нужно быстро и граммотно сверстать!
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $120HTML-верстка4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $50
Надо сверстать этот диз: http://webdv.ru/se/sibexpert5.html. С растяжкой. Без предоплаты. Срок - ПАРА ЧАСОВ!!!Завершен17 лет назад
- $30
Требуется сверстать шаблон под DLE 7.0 Необходимо также сделать функцию смены шапки при обновлении страницы. Всего 8 вариантов шапки(меняются только герои справа).HTML-верстка11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна Вёрстка Дивами макет предоставлю исполнителю после просмотра работ его!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $25
Нужно сверстать для IE6-7 два попапа. Верстку можно как табличную, так и блочную использовать, не принципиально.Завершен17 лет назад
- $40
Здравствуйте! Требуется переверстать сайт www.visprim.ru немного его видоизменив с точки зрения логики и разума, т.к. его дизайнеры и прежние верстальщики этими даумя качествами не обладали. Учтите что полоска меню ...Завершен17 лет назад
- $50
Валидная дивная верстка. Резина, читабельный CSS(не так, что все параметры в одну строку.) дизайн в приложении, исполнителю PSD предоставлю. Где тянуться и что - скажу. Безопасная сделка. ...Закрыт17 лет назад
- $10
Нужно сверстать разработанный дизайн сайта. Psd документ предоставлю.Завершен17 лет назад
- $10
Есть дизайн установлен на дле! но нужно оптимизировать код под эксплорер! а то дизайн кривой в нем!HTML-верстка9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $40
Необходимо переверстать под резину и установить верстку на сайт сайт здесь http://www.2292825.ru/ , html + smarty, сроки 2 дня предложения в личкуHTML-верстка2 заявкиЗакрыт17 лет назад