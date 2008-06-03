Сверстать диз

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок279 просмотров

Надо сверстать этот диз: http://webdv.ru/se/sibexpert5.html. С растяжкой. Без предоплаты. Срок - ПАРА ЧАСОВ!!!

HTML
17 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад
$60
1 день
Как заявил в портфолио - так и сделано. Сверстал очень быстро. Понравилось и оперативное решение вопросов по аське. В общем, меня в данном случае все устроило :)
Заказчик - мечта каждого фрилансера! Чёткое ТЗ. Своевременная оплата. Советую!

Заявки фрилансеров

as-pire
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 лет назад

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