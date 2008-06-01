Наполнение готового сайта

Есть сайт *** (в личку заинтересованным).

1. В него нужно залить 25 новых моделей дверей с соответсвующим добавлением(созданием) новых страничек по стандратному шаблону(готовому дизайну).

2. Есть исходные фото с сайта производителя http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/ . нужно будет подогнать по размеру в фотошопе.

3. проставить цены из прайса xls.

4. самое сложное. у некоторых моделей может быть до 5 вариантов остекления(моделей). Нужно посмотреть и предложить-доделать дизайн, чтобы разместить на странице "подробнее" фотографии различных вариантов этой модели.

Исходный материал здесь: http://www.volhovec.ru/for_buyers/catalogue/ . Все 4 раздела кроме "раздвижные двери"