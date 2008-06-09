Сверстать psd

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок392 просмотра

Нужно сверстать psd файл в хтмл (только контент) - дивы. Сам сайт сверстан, нужно сверстать только контент. Всего 5 файлов. Нужно сделать очень быстро. Оплата - wmz. 5 у.е. за страницу. Жду предложений тут icq. Спасибо.

17 лет назад
svyatko
37 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
99 отзывов(-4)

Выбранный исполнитель

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад
$25
Приятный человек. Делаем следующий проект с ним уже. По этому - никаких вопросов. Спасибо тебе, Саша, за отличную работу.
Отличный заказчик, четко поставленная задача и моментальная оплата. Надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kocha363
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
38 отзывов(-2)
17 лет назад

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