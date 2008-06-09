Здравствуйте! Есть макет ПСД. Требуется его сверстать и натянуть на Друпал. Требования к верстке дам при личной переписке. Оплата по факту!
Сверстать psd
Нужно сверстать psd файл в хтмл (только контент) - дивы. Сам сайт сверстан, нужно сверстать только контент. Всего 5 файлов. Нужно сделать очень быстро. Оплата - wmz. 5 у.е. за страницу. Жду предложений тут icq. Спасибо.
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