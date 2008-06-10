Верстку под джумлу нужно сделать

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки184 просмотра

Верстку под джумлу нужно сделать

Главная http://webs-design.ru/files/laye.jpg

внутрения http://webs-design.ru/files/2313.jpg

Joomla
17 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Rexik
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня
Сделал Работку! Адекватный исполнитель! Рекомендую!
Хороший заказчик. Понимающий человек. Главное что поразило в работе с ним так это то что человек очень красиво и доходчиво выражает свои мысли и доводит до сведенья. Рекомендую.

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Rexik
41 год
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад

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