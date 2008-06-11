Верстка 2 странички для сателита

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок284 просмотра

В общем страничка очень простая - все черное и один элемент ворота для входа.... Рядом с воротами слева маленький флэш лого место для текста информационного и внизу место под банер! и еще одна такая же страничка только рисунок в воротах чуть другой...

вот пример без текста и банера внизу..

17 лет назад
panagorny
Павел 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Сделал все быстро оперативно и как мне было надо! Благодаю! рекоммендую!
Было приятно поработать с Павлом. Четко описал задачу, оплатил без задержек. А что еще нужно для приятной работы?

Заявки фрилансеров

EasyLife
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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