Верстка 2 странички для сателита

В общем страничка очень простая - все черное и один элемент ворота для входа.... Рядом с воротами слева маленький флэш лого место для текста информационного и внизу место под банер! и еще одна такая же страничка только рисунок в воротах чуть другой...

вот пример без текста и банера внизу..