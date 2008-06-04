Шаблон для slaed cms 4.1 pro

Делаем из psd макета.

Желаемо семантикой.

Скрин - http://intellidesign.ru/images/beeland.ru.png

Цена - до 50$

Срок - до трёх суток

Безопасная сделка

Если своей работой удовлетворите, получите еще три заказа на шаблоны для slaed, возможны постонные заказы

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Рассматриваю предложения только с указанием ссылки уже сверстанных макетов.

В личку и асю не долбится, сразу в игнор