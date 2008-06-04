Здравствуйте! Есть макет ПСД. Требуется его сверстать и натянуть на Друпал. Требования к верстке дам при личной переписке. Оплата по факту!
Верстка 4-х идентичных почти страничек
Вот пример одна главная и одна вспомогательная...
Выбранный исполнитель
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