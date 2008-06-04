Здравствуйте! Есть макет ПСД. Требуется его сверстать и натянуть на Друпал. Требования к верстке дам при личной переписке. Оплата по факту!
Сборка на Host CMS
Есть ряд проектов которые нужно собрать на Host CMS 5 (версии "Халява", "Малый-Бизнес", "Бизнес").
Функционал различный, в основном все простое: несколько информационных страниц, каталог на инфомодуле или интернет-магазин, возможно специализированный раздел для зарегистрированных пользователей, вопросы-ответы.
Нужны исполнители имеющие опыт работы сборки сайтов на Host CMS, умеющие держать слово и выполнять работу в оговоренный заранее срок.
Рассматривается несколько вариантов исполнения работы:
1. Верстка сайта, сборка на Host CMS, отладка, возможны незначительные правки от заказчика (значительные правки за дополнительную плату).
2. Сборка на Host CMS с готовой версткой, отладка, возможны незначительные правки от заказчика (значительные правки за дополнительную плату).
Есть люди, способные выполнять работу быстро, качественно и по умеренным ценам?
Жду предложений.
Заявки фрилансеров
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