Сборка на Host CMS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки161 просмотр

Есть ряд проектов которые нужно собрать на Host CMS 5 (версии "Халява", "Малый-Бизнес", "Бизнес").

Функционал различный, в основном все простое: несколько информационных страниц, каталог на инфомодуле или интернет-магазин, возможно специализированный раздел для зарегистрированных пользователей, вопросы-ответы.

Нужны исполнители имеющие опыт работы сборки сайтов на Host CMS, умеющие держать слово и выполнять работу в оговоренный заранее срок.

Рассматривается несколько вариантов исполнения работы:

1. Верстка сайта, сборка на Host CMS, отладка, возможны незначительные правки от заказчика (значительные правки за дополнительную плату).

2. Сборка на Host CMS с готовой версткой, отладка, возможны незначительные правки от заказчика (значительные правки за дополнительную плату).

Есть люди, способные выполнять работу быстро, качественно и по умеренным ценам?

Жду предложений.

17 лет назад
x-rom
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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