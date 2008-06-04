Есть ряд проектов которые нужно собрать на Host CMS 5 (версии "Халява", "Малый-Бизнес", "Бизнес").

Функционал различный, в основном все простое: несколько информационных страниц, каталог на инфомодуле или интернет-магазин, возможно специализированный раздел для зарегистрированных пользователей, вопросы-ответы.

Нужны исполнители имеющие опыт работы сборки сайтов на Host CMS, умеющие держать слово и выполнять работу в оговоренный заранее срок.

Рассматривается несколько вариантов исполнения работы:

1. Верстка сайта, сборка на Host CMS, отладка, возможны незначительные правки от заказчика (значительные правки за дополнительную плату).

2. Сборка на Host CMS с готовой версткой, отладка, возможны незначительные правки от заказчика (значительные правки за дополнительную плату).

Есть люди, способные выполнять работу быстро, качественно и по умеренным ценам?

Жду предложений.