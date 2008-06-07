Изменить верстку раздела сайта

Выполнением работы остался доволен. Сроки выдержаны, все пожелания были учтены. С Владимиром приятно работать - он быстро понимает, что от него хотят, сразу же вносит изменения, старается сделать лучше, чем того требует ТЗ. В общем и целом - это один из лучших фрилансеров, с которыми я имел дело.