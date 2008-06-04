Верстка сайта

Не рекоммендую. Случилась следующая история... Нужен был верстальщик на постоянку для удаленной работы. Вся верстка у нас рабочая. Дали парню тестовое задание - работа на 5-6 часов (Оплата по договору 20$ - на испытательный проект, в дальнейшем - 50$ за верстку проекта). На тот момент нашим основным верстальщиком был разверстан основной макет, нужно было сделать примерно 10 типовых вариантов контента. Пригласили человека к себе в офис. Создал впечатление очень хорошого парня - спокойно сидел и работал. Мы даже предложили ему работать у нас не только верстальщиком, но и видя его трудоспособность, готовы были обучить Богуслава в качестве seo-специалиста. В первый день он не справился и я предложил ему доделать верстку дома (чтобы не сидеть в офисе до упора). По первому дню: приходилось ему делать много подсказок (с CSS не слишком хорошо знаком, с div - тоже не сильно). На следующий (суббота) день он, само собой ничего не доделал. Доделал на понедельник - была куча едущей (!) верстки. Мы его вызвали в понедельник к себе в офис, чтобы показать основные моменты, которые он не учел и отдать ему деньги (надеясь, что он доделает). В результате парень опоздал примерно на час, сорвав мне при этом встречу с заказчиком и мне пришлось ехать на другой берег Днепра, чтобы встретиться с ним там. Встретились, отдал ему его деньги в полном размере, показал недочеты в верстке. Мы с ним договорились, что он в этот день, максимум - на следующее утро мне все скинет. Весь следующий день он не брал трубку к вечеру взял и сказал, что отравился. Скинул на следующий день опять таки поехавшую верстку. После случившегося я звонил ему около недели, но он принципиально не брал трубку. Когда взял, то сказал, что на похоронах (я на это время не претендую, ни в коем случае не подумайте плохого) и свяжется с моим программистом (который контролирует всю верстку через 2-3 дня). Так и не связался и трубку не берет. О профессиональных навыках парня могу сказать следующее: 1. Пока медленно работает (опыта мало - это нормально). 2. Регулярно не закрывет открытые тэги. 3. Не умеет делать отступы от края. 4. Слабы знания CSS. Также могу добавить, что человек непунктуален, чем раз меня подвел. Вот такая вот история. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Богуслав, я не сторонник всех этих ссор, и готов убрать (на данный момент этот вопрос еще актуален) этот комментарий. Деньги Вы получили на руки, а работу не доделали. Так дела не делаются - это несерьезно. Если хотите доделать то, что начали, как связаться мо мной, знаете. Если же доделаете, сменю отрицательный отзыв на положительный. Работы там немного, Вы и сами знаете.