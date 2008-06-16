Нужно сверстать шаблон под JOOMLA, дизайн готов

Добрый день, уважаемые!

Требуется сверстать готовый дизайн под JOOMLA, версия движка - 1.5.x

Дизайн адекватный, неоднократно разрабатывали шаблоны под этот движок.

Обращаемся к внештатным сотрудникам из-за большой загруженности.

Предоставление шаблона - сразу после обращения в ICQ.

Оплата - сразу после выполнения работы, если Москва, то можно наличными, если другие страны - WebMoney или Я.деньги.

Никаких "флешек" или явы, одна фишка это КСС менюшка, ничего сложного.

Сроки сжатые.

P.S. В случае успешной работы гарантирую повторные обращения с возрастающей оплатой.