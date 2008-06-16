Нужно сверстать шаблон под JOOMLA, дизайн готов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки146 просмотров

Добрый день, уважаемые!

Требуется сверстать готовый дизайн под JOOMLA, версия движка - 1.5.x

Дизайн адекватный, неоднократно разрабатывали шаблоны под этот движок.

Обращаемся к внештатным сотрудникам из-за большой загруженности.

Предоставление шаблона - сразу после обращения в ICQ.

Оплата - сразу после выполнения работы, если Москва, то можно наличными, если другие страны - WebMoney или Я.деньги.

Никаких "флешек" или явы, одна фишка это КСС менюшка, ничего сложного.

Сроки сжатые.

P.S. В случае успешной работы гарантирую повторные обращения с возрастающей оплатой.

Joomla
17 лет назад
orik
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
Максимум качества, за минимум времени. Справился даже с "капризными" стилями CSS, обеспечил совместимость с основными Интернет-браузерами. Все четко, по первой просьбе.
Было приятно сотрудничать :) Приемлемые сроки, хорошая оплата. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад

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