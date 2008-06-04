Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны.

Итак, требуется:

1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также имеется кривая верстка + отсутствие css);

2. Верстка должна быть обязателно кроссбраузерная, валидная и "резиновая" (не ломаться при просмотре на разных разрешениях)

3. Высылать ежедневный отчет(если работа затянется на несколько дней) + прилагать написанный html-css.

!!Либо натянуть мой дизайн на простой php движок с админкой.

Бюджет 40$ (работы максимум на пол дня) + 10$ за дабавлени 3ех эллементарных скриптов

Оплата только по результатам работы!!

Гарантируется дальнейшее сотрудничество, если работа полностью удовлетворит.