Проверстать дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка131 просмотр

Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны.

Итак, требуется:

1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также имеется кривая верстка + отсутствие css);

2. Верстка должна быть обязателно кроссбраузерная, валидная и "резиновая" (не ломаться при просмотре на разных разрешениях)

3. Высылать ежедневный отчет(если работа затянется на несколько дней) + прилагать написанный html-css.

!!Либо натянуть мой дизайн на простой php движок с админкой.

Бюджет 40$ (работы максимум на пол дня) + 10$ за дабавлени 3ех эллементарных скриптов

Оплата только по результатам работы!!

Гарантируется дальнейшее сотрудничество, если работа полностью удовлетворит.

CSSHTMLPHP
17 лет назад
badlag
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад
С Ромой было приятно общатся, мы почти сразу нашли общий язык и приступили к работе, но больше всего удивило как легко он переносил все мои капризы )) Хотя работа немного и затянулась, но в сроках я его никак не ограничивал, поэтому результатом был полностью удовлетворен. Так что наше сотрудничество было вполне успешное.
Было приятно сотрудничать! Человеческое отношение и помощь в нахождении ошибок + хорошая оплата! Что ещё нужно от хорошего заказчика! Рекомендую всем!!!

Заявки фрилансеров

RomikRemind
Матусевич 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
17 лет назад

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