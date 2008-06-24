Обработать HTML файлы - "копировать - вставить"

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен29 заявок392 просмотра

Я даю Вам n-е количество статей, часть которых находится в текстовом файле, другая расположена по ссылкам на других сайтах. Ваша задача методом "копировать - вставить" перенести каждую статью в уже готовый HTML шаблон для моего сайта.

1 статья = 1 HTML файл.

Шаблон полностью готов, в нем необходимо лишь изменять:

1) Заголовок - Название статьи;

2) Текст самой статьи;

3) Ссылки "вперед" >>> и "назад"

В конце необходимо подытожить все это дело и создать индексный файл в виде списка из названий статей + ссылок на каждый файл со статьей.

Объем, который необходимо обработать 200-250 статей.

Работа быстрая и не пыльная. Оплата по WebMoney или Яндекс.Деньги

HTML
17 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Scriptex
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$100
Очень доволен работой Сергея, все понимает с полуслова, никаких нареканий. Задача была выполнена в соответствии с ТЗ, качественно и в срок. Обязательно буду в дальнейшем с Вами сотрудничать.
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Scriptex
Сергей 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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