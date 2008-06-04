Грамотный верстальщик. Способность писать чистый код, при необходимости править графику и находить оптимальный компромисс из вариантов верстки. Одно из главных условий - решать проблемы отображения (кроссброузерности) для Мас и Win. ...
Переверстать сайт на oscommerce
Необходимо сверстать сайт http://nikoj.net он сделан на oscommerce
Сейчас главная страницана флеше нужно сверстать ее на html
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