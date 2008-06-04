Я даю Вам n-е количество статей, часть которых находится в текстовом файле, другая расположена по ссылкам на других сайтах. Ваша задача методом "копировать - вставить" перенести каждую статью в уже готовый HTML шаблон для моего ...
Редизайн сайта в HTML
Необходимо произвести редизайн сайта www.oemailrecovery.com под новый шаблон (.html -> .html). Шаблоны для всех типов новых страниц есть. Сайт содержит 400+ .html страниц на 10 языках. Основные языки английский и русский.
Требования:
1. Все линки, тексты, структуры текстов и таблиц, включая мета теги Title, Description, Keywords, со старых страниц должны в точности перейти на новые страницы.
2. Названия программ распространяемых с сайта должны быть выделены Bold
3. Названия с других программ, зарегистрированных товарных знаков или чужие копирайт, например Microsoft, Windows, Microsoft Outlook должны быть выделены Italic
4. Расширения для файлов в тексте должны быть выделены Bold
5. Имена полей ввода данных, названия кнопок, элементов меню должны быть выделены Bold, если далее присутствует перевод элементов на какой-либо из языков (русский, итальянский и прочие), то перевод должен быть в круглых скобках, и выделен Italic
6. Тексты из тегов alt, title всех графических элементов и линков должны быть перенесены в такие же или схожие элементы новой страницы. Все тексты из этих элементов должны быть перенесены в специальный Excel файл, с указанием с какой страницы они взяты.
7. Список ключевых фраз из тега должен быть перенесен в специальный Excel файл, с указанием с какой страницы они взяты.
Условия:
1. Оплата по этапам по мере выполнения работ
2. Передача выполненных работ 2-а раза в неделю
Прошу делать свои предложения в виде стоимости за 1 переверстанный .html файл.
Заявки фрилансеров
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