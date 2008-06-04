Редизайн сайта в HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок338 просмотров

Необходимо произвести редизайн сайта www.oemailrecovery.com под новый шаблон (.html -> .html). Шаблоны для всех типов новых страниц есть. Сайт содержит 400+ .html страниц на 10 языках. Основные языки английский и русский.

Требования:

1. Все линки, тексты, структуры текстов и таблиц, включая мета теги Title, Description, Keywords, со старых страниц должны в точности перейти на новые страницы.

2. Названия программ распространяемых с сайта должны быть выделены Bold

3. Названия с других программ, зарегистрированных товарных знаков или чужие копирайт, например Microsoft, Windows, Microsoft Outlook должны быть выделены Italic

4. Расширения для файлов в тексте должны быть выделены Bold

5. Имена полей ввода данных, названия кнопок, элементов меню должны быть выделены Bold, если далее присутствует перевод элементов на какой-либо из языков (русский, итальянский и прочие), то перевод должен быть в круглых скобках, и выделен Italic

6. Тексты из тегов alt, title всех графических элементов и линков должны быть перенесены в такие же или схожие элементы новой страницы. Все тексты из этих элементов должны быть перенесены в специальный Excel файл, с указанием с какой страницы они взяты.

7. Список ключевых фраз из тега должен быть перенесен в специальный Excel файл, с указанием с какой страницы они взяты.

Условия:

1. Оплата по этапам по мере выполнения работ

2. Передача выполненных работ 2-а раза в неделю

Прошу делать свои предложения в виде стоимости за 1 переверстанный .html файл.

HTML
17 лет назад
febobrov
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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