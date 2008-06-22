Вёрстка и, по возможности, натяжка на NetCat

Нужно сделать вёрстку для сайта из psd-макета.

Требования:

- обязательно блочная верстка;

- кроссбраузерность (IE 5+, FireFox 2+, Opera 8+);

- обязательно резиновая вёрстка (должна растягиваться при разных разрешениях экрана, начиная от 1024х768);

- нужно сделать, чтобы центральный блок был в коде в самом верху, а остальные ниже;

- желателен небольшой вес страницы (всё, что можно лучше вынести в css-файл);

- желательна валидность (соответствие стандартам W3C).

Срок выполнения 7-14 дней.

Оставляйте свои предложения. Понимаю, что без макета трудно назвать цену, но хотелось бы примерно понимать, что Вы предлагаете. Поэтому указывайте хотя бы минимальные расценки. По возможности пишите ссылку на портфолио.

Также нужно натянуть сделанную вёрстку на NetCat CMS. Не принципиально, чтобы это делал один человек, но желательно.