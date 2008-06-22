Вёрстка и, по возможности, натяжка на NetCat

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок399 просмотров

Нужно сделать вёрстку для сайта из psd-макета.

Требования:

- обязательно блочная верстка;

- кроссбраузерность (IE 5+, FireFox 2+, Opera 8+);

- обязательно резиновая вёрстка (должна растягиваться при разных разрешениях экрана, начиная от 1024х768);

- нужно сделать, чтобы центральный блок был в коде в самом верху, а остальные ниже;

- желателен небольшой вес страницы (всё, что можно лучше вынести в css-файл);

- желательна валидность (соответствие стандартам W3C).

Срок выполнения 7-14 дней.

Оставляйте свои предложения. Понимаю, что без макета трудно назвать цену, но хотелось бы примерно понимать, что Вы предлагаете. Поэтому указывайте хотя бы минимальные расценки. По возможности пишите ссылку на портфолио.

Также нужно натянуть сделанную вёрстку на NetCat CMS. Не принципиально, чтобы это делал один человек, но желательно.

CSS
17 лет назад
Jenia
40 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$500
Сотрудничал с Дмитрием по поводу вёрстки. Всё было сделано в срок и с учётом всех моих требований. Также Дмитрий оказал мне большую помощь в подборе оптимального варианта расположения блоков, что в его обязанности не входило. В общем, очень доволен. Всем советую данного исполнителя!
Очень приятный заказчик. Дал четко поставленную задачу и оплатил работу сразу же после её сдачи. Приятно что Евгений ценит труд фрилансера и за дополнительную работу доплачивает отдельно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

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