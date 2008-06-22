Макет несложный. Требуется верстка одного макета (главной страницы) и адаптация внутренних страниц - подгон цветов шрифтов, фонов, чтобы органично смотрелось. Строго кросбраузерно. Желательно валидно, но не обязательно. Таблицы или дивы - роли не ...
Вёрстка и, по возможности, натяжка на NetCat
Нужно сделать вёрстку для сайта из psd-макета.
Требования:
- обязательно блочная верстка;
- кроссбраузерность (IE 5+, FireFox 2+, Opera 8+);
- обязательно резиновая вёрстка (должна растягиваться при разных разрешениях экрана, начиная от 1024х768);
- нужно сделать, чтобы центральный блок был в коде в самом верху, а остальные ниже;
- желателен небольшой вес страницы (всё, что можно лучше вынести в css-файл);
- желательна валидность (соответствие стандартам W3C).
Срок выполнения 7-14 дней.
Оставляйте свои предложения. Понимаю, что без макета трудно назвать цену, но хотелось бы примерно понимать, что Вы предлагаете. Поэтому указывайте хотя бы минимальные расценки. По возможности пишите ссылку на портфолио.
Также нужно натянуть сделанную вёрстку на NetCat CMS. Не принципиально, чтобы это делал один человек, но желательно.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $80HTML-верстка1 исполнительЗавершен17 лет назад
Нужно сверстать инфо-блок игрока: http://i008.radikal.ru/0806/3e/7c45ab1ee5e3.png Основная проблема (с которой я справится не смог) это границы рваные. Срок 1 день (желательно ночью сегодня) Цены оставляйте, но в ...Завершен17 лет назад
- $250
Есть макет дизайна сайта - около 10 страниц. Необходимо на основе макета отрисовать дизайн, сверстать и одеть на скрипт. Можно только одно - отрисовка или только верстка например. Сайт на PHP, посмотреть скрипт можно на ...Завершен17 лет назад
Необходимо произвести редизайн сайта www.oemailrecovery.com под новый шаблон (.html -> .html). Шаблоны для всех типов новых страниц есть. Сайт содержит 400+ .html страниц на 10 языках. Основные языки английский и русский. Требования: 1. ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт17 лет назад
Я даю Вам n-е количество статей, часть которых находится в текстовом файле, другая расположена по ссылкам на других сайтах. Ваша задача методом "копировать - вставить" перенести каждую статью в уже готовый HTML шаблон для моего ...Завершен17 лет назад
Необходимо сверстать сайт http://nikoj.net он сделан на oscommerce Сейчас главная страницана флеше нужно сверстать ее на htmlHTML-верстка12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Грамотный верстальщик. Способность писать чистый код, при необходимости править графику и находить оптимальный компромисс из вариантов верстки. Одно из главных условий - решать проблемы отображения (кроссброузерности) для Мас и Win. ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...Завершен17 лет назад
- $60
Требуется доработать верстку на сайте.Закрыт17 лет назад
- $40
Необходимо переверстать под резину сайт сайт здесь http://www.2292825.ru/ , html + smarty, сроки 2 дня предложения в личкуHTML-верстка5 заявокЗакрыт17 лет назад