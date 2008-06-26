Дизайн и верстка. Одеть скрипт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок413 просмотров

Есть макет дизайна сайта - около 10 страниц. Необходимо на основе макета отрисовать дизайн, сверстать и одеть на скрипт. Можно только одно - отрисовка или только верстка например. Сайт на PHP, посмотреть скрипт можно на

http://fijias.com

Дизайн как таковой не нужен, все уже придумано и нарисовано, но файлы макета только в JPG

Предложения на [email protected]

PHP
17 лет назад
fijias
125 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад
$300
Очень хорошие впечатления от работы с Дмитрием, скорость работы, ответственность при выполнении работы, доступность для связи - все на высшем уровне. Также хочу отметить не формальный подход к работе - многие детали, не учтенные при первоначальном задании, обсуждаются в рабочем порядке. Кроме того, в процессе выполнения задания, Дмитрием были выполнены и работы не имеющие отношения к верстке - отрисовка отдельных элементов, изменения в дизайне макета и т.п. - что весьма облегчает работу над проектом, позволяя не отвлекаться на поиск отдельного специалиста для выполнения.
Замечательный заказчик! Поставил чёткую задачу, и всегда был на связи. Оплатил работу сразу же после сдачи проекта. Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

knyazd
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта в HTML

    Необходимо произвести редизайн сайта www.oemailrecovery.com под новый шаблон (.html -&gt; .html). Шаблоны для всех типов новых страниц есть. Сайт содержит 400+ .html страниц на 10 языках. Основные языки английский и русский. Требования: 1. ...

    HTML
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обработать HTML файлы - "копировать - вставить"

    Я даю Вам n-е количество статей, часть которых находится в текстовом файле, другая расположена по ссылкам на других сайтах. Ваша задача методом "копировать - вставить" перенести каждую статью в уже готовый HTML шаблон для моего ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Грамотная верстка

    $250

    Грамотный верстальщик. Способность писать чистый код, при необходимости править графику и находить оптимальный компромисс из вариантов верстки. Одно из главных условий - решать проблемы отображения (кроссброузерности) для Мас и Win. ...

    AJAXJava
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Проверстать дизайн

    $50

    Здраствуйте, уже имеется готовый дизайн с исходниками, более того сайт уже разбит на куски. Всего надо 3 страницы, различия минимальны. Итак, требуется: 1. Проверстать дизайн, добавить css (есть готовая страница http://hostcentral.ru/, но также ...

    CSSHTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Опять вестка

    $40

    Необходимо переверстать под резину сайт сайт здесь http://www.2292825.ru/ , html + smarty, сроки 2 дня предложения в личку

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка сайта

    Требуется верстальщик сайтов. В данный момент для избранного (ых) фрилансеров есть тестовый проект (верстки на 3-5 часов: есть макет сайта, нужно доверстать его в нескольких видах - разные страницы), если удачно справляетесь, то в ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно сверстать шаблон под JOOMLA, дизайн готов

    $100

    Добрый день, уважаемые! Требуется сверстать готовый дизайн под JOOMLA, версия движка - 1.5.x Дизайн адекватный, неоднократно разрабатывали шаблоны под этот движок. Обращаемся к внештатным сотрудникам из-за большой загруженности. ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужна качественная верстка 2х страниц сайта

    $50

    Страницы довольно простые но верстка нужна качественная. Все стили должны быть в отдельном файле. Валидность верстки приветствуется. Оставляйте ссылки на примеры работ и Ваши средние цены за верстку. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад