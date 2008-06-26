Необходимо произвести редизайн сайта www.oemailrecovery.com под новый шаблон (.html -> .html). Шаблоны для всех типов новых страниц есть. Сайт содержит 400+ .html страниц на 10 языках. Основные языки английский и русский. Требования: 1. ...
Дизайн и верстка. Одеть скрипт
Есть макет дизайна сайта - около 10 страниц. Необходимо на основе макета отрисовать дизайн, сверстать и одеть на скрипт. Можно только одно - отрисовка или только верстка например. Сайт на PHP, посмотреть скрипт можно на
Дизайн как таковой не нужен, все уже придумано и нарисовано, но файлы макета только в JPG
Предложения на [email protected]
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