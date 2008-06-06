Верстка инфо-блока

Понимающий и очень приятный в общении заказчик. Не смотря на то, что мной работа не была выполнена на все 100%, и ввиду этого я отказался от оплаты и даже предложил компенсацию, Александр все равно оплатил работу в полном объеме. Полагаю, комментарии по поводу порядочности излишни.