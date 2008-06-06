Верстка инфо-блока

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Завершен8 заявок254 просмотра

Нужно сверстать инфо-блок игрока: http://i008.radikal.ru/0806/3e/7c45ab1ee5e3.png

Основная проблема (с которой я справится не смог) это границы рваные.

Срок 1 день (желательно ночью сегодня)

Цены оставляйте, но в разумных границах.

17 лет назад
inmtINTERACTIVE
Алер 
34 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

vjoiller
Виктор 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$20
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понимающий и очень приятный в общении заказчик. Не смотря на то, что мной работа не была выполнена на все 100%, и ввиду этого я отказался от оплаты и даже предложил компенсацию, Александр все равно оплатил работу в полном объеме. Полагаю, комментарии по поводу порядочности излишни.

Заявки фрилансеров

vjoiller
Виктор 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад

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