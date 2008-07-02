Нужно сверстать инфо-блок игрока: http://i008.radikal.ru/0806/3e/7c45ab1ee5e3.png Основная проблема (с которой я справится не смог) это границы рваные. Срок 1 день (желательно ночью сегодня) Цены оставляйте, но в ...
Верстка и интеграция макета в Shop-Script
Макет несложный. Требуется верстка одного макета (главной страницы) и адаптация внутренних страниц - подгон цветов шрифтов, фонов, чтобы органично смотрелось.
Строго кросбраузерно. Желательно валидно, но не обязательно.
Таблицы или дивы - роли не играет, главное кросбраузерно.
Нужно вчера. Но подойдет и сегодня-завтра.
Прошу от предложений слелаю за неделю за 200$ воздержаться.
Также прошу воздержаться от предложений, если в SS никогда не работали, это может затянуть разработку, а мне нужно быстро.
Прекрасно знаю, что работы там максимум на день. 8 рабочих часов - 10$ в час = 80
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