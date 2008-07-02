Верстка и интеграция макета в Shop-Script

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок164 просмотра

Макет несложный. Требуется верстка одного макета (главной страницы) и адаптация внутренних страниц - подгон цветов шрифтов, фонов, чтобы органично смотрелось.

Строго кросбраузерно. Желательно валидно, но не обязательно.

Таблицы или дивы - роли не играет, главное кросбраузерно.

Нужно вчера. Но подойдет и сегодня-завтра.

Прошу от предложений слелаю за неделю за 200$ воздержаться.

Также прошу воздержаться от предложений, если в SS никогда не работали, это может затянуть разработку, а мне нужно быстро.

Прекрасно знаю, что работы там максимум на день. 8 рабочих часов - 10$ в час = 80

17 лет назад
agr
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$80
1 день
После завершения проекта, который был заявлен на weblancer, Александр натянул для меня на Shop-Script еще три макета. И два на Joomla. По всем проектам я остался доволен - всё кросбраузерно, мелкие недоделки исправляются, крупных ошибок нет, подход ответственный. Очень продуктивно работаем и, надеюсь, будем работать дальше.

Заявки фрилансеров

ADS23
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад

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