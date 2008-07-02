Верстка и интеграция макета в Shop-Script

Макет несложный. Требуется верстка одного макета (главной страницы) и адаптация внутренних страниц - подгон цветов шрифтов, фонов, чтобы органично смотрелось.

Строго кросбраузерно. Желательно валидно, но не обязательно.

Таблицы или дивы - роли не играет, главное кросбраузерно.

Нужно вчера. Но подойдет и сегодня-завтра.

Прошу от предложений слелаю за неделю за 200$ воздержаться.

Также прошу воздержаться от предложений, если в SS никогда не работали, это может затянуть разработку, а мне нужно быстро.

Прекрасно знаю, что работы там максимум на день. 8 рабочих часов - 10$ в час = 80