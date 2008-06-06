Верстка двух макетов

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Закрыт16 заявок261 просмотр

Сверстать два макета за 1-2 дня. Кроссбраузерность, валидность кода.

http://www.kurek.ru/(165)architecture2.jpg

http://www.kurek.ru/(167)architecture2.jpg

Пишите цены за оба макета и контакты.

17 лет назад
chelasea
38 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров