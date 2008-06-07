DIV'ная верстка

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Завершен4 заявки178 просмотров

Нужна резиновая верстка на дивах

17 лет назад
To-mik
Тамара 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад

Выбранный исполнитель

DenSuslov
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$30
1 день
Верстка выполнена качественно и в срок. Небольшие недоделки были исправлены сразу же. В целом работа понравилась:-)
Задача поставлена хорошо, оплата сразу после сдачи!

Заявки фрилансеров

DenSuslov
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад