Необходимо сверстать сайт и поставить Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок270 просмотров

Сайт не сложный. Проще говоря сайт-визитка.

Joomla
17 лет назад
kosaleks
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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