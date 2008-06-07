Нужно из ПСД шаблона сделать temlate

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок343 просмотра

Есть движок webassist shop script, есть псд шаблон-нужно натянуть псд на движок с возмозностью его выбора в админке.

17 лет назад
Gasya
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад
$40

Заявки фрилансеров

Zodios
Team 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
52 отзыва
17 лет назад