Встроить шапку в скрипт bux.to

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Закрыт4 заявки242 просмотра

Простая работа, нужно лишь встроить уже готову шапку в скрипт и настроить стили.

В итоге требуется чтобы получилось где-то так: http://i026.radikal.ru/0806/a9/d51a4be50fc7.gif

Вот сам скрипт : http://openfile.ru/57738

В приложении сама шапка. Пишите свою цену и сроки.

17 лет назад
dragon99
Павел 
34 года
17 лет в сервисе
Была
12 дней назад

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