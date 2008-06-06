Встроить шапку в скрипт bux.to

Простая работа, нужно лишь встроить уже готову шапку в скрипт и настроить стили.

В итоге требуется чтобы получилось где-то так: http://i026.radikal.ru/0806/a9/d51a4be50fc7.gif

Вот сам скрипт : http://openfile.ru/57738

В приложении сама шапка. Пишите свою цену и сроки.