Правка верстки под wordpress

Требуется поправить тему вордпресса

http://www.wpthemesfree.com/view.php?theme_id=2026

проблемы - не расползается только в мазиле, в опере колонка едет, в ие ещё сильнее

кроме того

в случае резмещения фото, например 800 на 600 - верстка рвется

элементы друг на друга налезают

т.е. надо или поправить текущюю чтоб элементы друг оносительно друга корректно передвигались

или просто сделать резиновую верстку на весь экран

кто может и сколько денег?