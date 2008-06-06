Нужно сделать html верстку шапки и навигационных кнопок. Основа по центру, по краям резина. Шапка psd и кнопки в [Приложении]
Правка верстки под wordpress
Требуется поправить тему вордпресса
http://www.wpthemesfree.com/view.php?theme_id=2026
проблемы - не расползается только в мазиле, в опере колонка едет, в ие ещё сильнее
кроме того
в случае резмещения фото, например 800 на 600 - верстка рвется
элементы друг на друга налезают
т.е. надо или поправить текущюю чтоб элементы друг оносительно друга корректно передвигались
или просто сделать резиновую верстку на весь экран
кто может и сколько денег?
Заявки фрилансеров
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