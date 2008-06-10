Верстка шапки сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок195 просмотров

Есть шапка для сайта в psd. Нужно ее сверстать в html

HTML
17 лет назад
pavelnedved
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nkiselev
Николай 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

nkiselev
Николай 
42 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 лет назад