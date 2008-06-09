Поправить css-меню на сайте

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок210 просмотров

Есть сайт, на нем div-ное меню,

в IE нормально, в firefox немного некрасиво смотрится (плывет, не с того места отображается).

Надо как-то поправить, чтоб одинаково хорошо (как в IE) смотрелось.

спасибо.

CSS
17 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

ingenius
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад
$5
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, понятливый и порядочный. Был очень рад сотрудничеству.

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ingenius
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
17 лет назад