Есть шапка для сайта в psd. Нужно ее сверстать в html
Поправить css-меню на сайте
Есть сайт, на нем div-ное меню,
в IE нормально, в firefox немного некрасиво смотрится (плывет, не с того места отображается).
Надо как-то поправить, чтоб одинаково хорошо (как в IE) смотрелось.
спасибо.
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