Есть движок webassist shop script, есть псд шаблон-нужно натянуть псд на движок с возмозностью его выбора в админке.
Верстка 9 шаблонов
Нужно сверстать на div-ах/смешанно 9 шаблонов из psd. 1 - шаблон главной, 2 - внутренняя и остальные 7 - подвиды внутренней. Разумеется, валидно, кроссбраузерно. Резина.
Эскизы для ознакомления отправлю по запросу. Все подробности и обсуждение встречных условий - по аське icq 145526328
Выбранный исполнитель
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