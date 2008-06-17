Верстка 9 шаблонов

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки131 просмотр

Нужно сверстать на div-ах/смешанно 9 шаблонов из psd. 1 - шаблон главной, 2 - внутренняя и остальные 7 - подвиды внутренней. Разумеется, валидно, кроссбраузерно. Резина.

Эскизы для ознакомления отправлю по запросу. Все подробности и обсуждение встречных условий - по аське icq 145526328

17 лет назад
Lenaaa
Елена 
51 год
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
125 отзывов

Выбранный исполнитель

Jokena
Ирина 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$160
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Jokena
Ирина 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад