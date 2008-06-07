Много различных меню ul li

Требуется 100-200 видов меню, сверстанных списками (ul li), без вложенности, т.е. одноуровневые. Нужен человек который, будет изменять вид меню через css, т.е. создаст 100-200 менюшек различных по внешнему виду(используя различные фоновые картинки, различные цвета, шрифты, подчеркивания и т.д.). Меню только вертикальные. Меню включает заголовок меню, т.е. диз един с заголовком. Отличное знание css. Менюшки должны быть не убогими, а симпатичненькими, т.е. человек должен обладать минимальным чувством прекрасного :)

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