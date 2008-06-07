Требуется помочь подключить XML сборки партнерской программы в шаблон на основе osCommerce и еще некоторые изменения. icq 358224557
Вёрстка
Необходимо сверстать шаблон. Вёрстка качественная. Желательно DIV.
Срок неделя.
P.S. Указывайте цену сразу.
мой номер ICQ 270323949
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