Вёрстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок523 просмотра

Необходимо сверстать шаблон. Вёрстка качественная. Желательно DIV.

Срок неделя.

P.S. Указывайте цену сразу.

мой номер ICQ 270323949

17 лет назад
yupopov
Юрий 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад
$12

Заявки фрилансеров

sardonyx
Николай 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-3)
17 лет назад

  • Похожие заказы

  • Много различных меню ul li

    Требуется 100-200 видов меню, сверстанных списками (ul li), без вложенности, т.е. одноуровневые. Нужен человек который, будет изменять вид меню через css, т.е. создаст 100-200 менюшек различных по внешнему виду(используя различные фоновые картинки, различные цвета, шрифты, ...

    CSS
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Верстка 9 шаблонов

    $150

    Нужно сверстать на div-ах/смешанно 9 шаблонов из psd. 1 - шаблон главной, 2 - внутренняя и остальные 7 - подвиды внутренней. Разумеется, валидно, кроссбраузерно. Резина. Эскизы для ознакомления отправлю по запросу. Все подробности ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Поправить css-меню на сайте

    $5

    Есть сайт, на нем div-ное меню, в IE нормально, в firefox немного некрасиво смотрится (плывет, не с того места отображается). Надо как-то поправить, чтоб одинаково хорошо (как в IE) смотрелось. ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Встроить шапку в скрипт bux.to

    Простая работа, нужно лишь встроить уже готову шапку в скрипт и настроить стили. В итоге требуется чтобы получилось где-то так: http://i026.radikal.ru/0806/a9/d51a4be50fc7.gif Вот сам скрипт : http://openfile.ru/57738 В приложении сама шапка. Пишите свою ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Правка верстки под wordpress

    Требуется поправить тему вордпресса http://www.wpthemesfree.com/view.php?theme_id=2026 проблемы - не расползается только в мазиле, в опере колонка едет, в ие ещё сильнее кроме того ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад