Inline WYSIWYG редактор

Веб-программированиеЗакрытнет заявок186 просмотров
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Нужен качественный редактор для CMS.

Основные требования:

1) Должен быть написан как плагин для jQuery без использования дополнительных библиотек (никаких Prototype или Mootools)

2) Кроссбраузерность (обязательная работа в Firefox, IE, Safari)

3) Полная поддержка inline редактирования (это когда при нажатии на редактируемый блок или сам блок становиться редактором) пример: http://nicedit.com/demos.php?demo=4

4) Скрипт сам должен определять какой блок задействовали (span или div) и создавать редактируемую зону display:inline или display:block соответственно.

5) Возможность задавать callback функции на такие события как onFocus, onBlur, onChange.

6) Поддержка Drag&Drop объектов в редактор (используя методы jQuery)

7) Чистка мусора - лишние теги (пустые или при вставке из Word) желательно автоматом

8) У редактора должен быть мини вариант в котором можно только править текст - без добавления форматирования.

8) Минимум кода.

В итоге редактор должен создаваться (а точнее назначаться событие на создание при нажатии) вызовом функции вроде :

$('.editable').editor();

Детали и тонкости а также полное ТЗ при согласовании условий и цены проекта.

Обязательное условие полная уникальность кода - не брать готовые редакторы и подгонять под нужды ТЗ.

Если есть вариант доработки существующего редактора вроде NicEdit - указать это в предложении.

15 лет назад
Artemenko
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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