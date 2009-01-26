Сервис "Ситуация на дорогах" на базе Google Maps

Необходима доработка стандартного мода для голосования в IPB версии 2.0.4 1. включение/выключение функции ограничения для отдельного голосования даты регистрации пользователя после/до которой нельзя голосовать 2. включение/выключение функции записи результатов для отдельного голосования (ник/его выбор) НАСТОЯТЕЛЬНО обращаю внимание форум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется на основе Google API (http://code.google.com/apis/ajax/playground/) сделать сервис с front- и black- офисами, для реализации сервиса "Ситуация на дорогах".
Front- офис будет отображать наличие пробок, заторов, расположения автомобилей сотрудников ДПС, мест аварий и других происшествий на карте Google Maps (использование нескольких типов меток).
Back- офис, соответственно, должен управлять всеми этим действиями. Т.е. кликая по той же карте, можно задавать улицы, протяженности и сложность пробки, давать комментарии, указывать точки, и т.п.
Вся информация заносится в БД и отображается определенное время, чтобы показывать именно актуальную информацию.
Сервис не сложный, многое написано уже на основе Google API, нужно грамотное и быстрое программирование.
Язык программирования: PHP, обязательно использование AJAX, БД — MySQL.
С вас — бюджет и сроки.
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