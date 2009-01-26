Сервис "Ситуация на дорогах" на базе Google Maps

Требуется на основе Google API (http://code.google.com/apis/ajax/playground/) сделать сервис с front- и black- офисами, для реализации сервиса "Ситуация на дорогах".

Front- офис будет отображать наличие пробок, заторов, расположения автомобилей сотрудников ДПС, мест аварий и других происшествий на карте Google Maps (использование нескольких типов меток).

Back- офис, соответственно, должен управлять всеми этим действиями. Т.е. кликая по той же карте, можно задавать улицы, протяженности и сложность пробки, давать комментарии, указывать точки, и т.п.

Вся информация заносится в БД и отображается определенное время, чтобы показывать именно актуальную информацию.

Сервис не сложный, многое написано уже на основе Google API, нужно грамотное и быстрое программирование.

Язык программирования: PHP, обязательно использование AJAX, БД — MySQL.

С вас — бюджет и сроки.