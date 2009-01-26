Нужен флеш-баннер 234 х 400, содержащий всю ту же информацию и цвета что и на этом макете. Так же нужны исходники баннера. Кто первый сделает и чей баннер полностью удовлетворит требованиям, получает деньги. Баннер (без исходника) высылать ...