Требуется кроссбаузерная DIV-верстка 2 страниц сайта. Никаких таблиц, минимум кода, гибкий дизайн! Все стили и коды только стандартные, дизайн только через CSS. Максмимум оптимизации (спрайты, раздвижные двери, наложение изображения). Опыт работы со слоями с верстке ...
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $10
Нужен флеш-баннер 234 х 400, содержащий всю ту же информацию и цвета что и на этом макете. Так же нужны исходники баннера. Кто первый сделает и чей баннер полностью удовлетворит требованиям, получает деньги. Баннер (без исходника) высылать ...Баннеры5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется разработать дизайн для сайта www.svetofor-display.ru Выбираем исполнителя для будущих проектов, основное сейчас — концепция дизайна. Требуется решить следующие задачи: сделать современный и интересный сайт, которые будет вызывать интерес у потенциальных клиентов для обращения. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, ...Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Оригинальный (использования шаблонов, либо элементов шаблона строго запрещено!) дизайн для интернет-портала по представлению продукции компании - тонометры и термометры. Образец, что будет на сайте по адресу - www. csmedica-ural . ru Дизайн такого "качества" не ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Требуется на основе Google API (http://code.google.com/apis/ajax/playground/) сделать сервис с front- и black- офисами, для реализации сервиса "Ситуация на дорогах". Front- офис будет отображать наличие пробок, заторов, расположения автомобилей сотрудников ДПС, мест аварий и других происшествий на ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $2500
Обязательно знание 1C-Bitrix, UMI.CMS, умение разрабатывать оригинальные модули для данных CMS. Дополнительным плюсом будет хорошее знание HTML и валидная верстка. Возможна удаленная работа с постоянным окладом. В обязанности будут входить установка дизайна на данные виды ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад