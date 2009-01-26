chebotar

Дмитрий Чеботарь chebotar

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Менеджер проектов

  • DIV-верстка сайта

    $100

    Требуется кроссбаузерная DIV-верстка 2 страниц сайта. Никаких таблиц, минимум кода, гибкий дизайн! Все стили и коды только стандартные, дизайн только через CSS. Максмимум оптимизации (спрайты, раздвижные двери, наложение изображения). Опыт работы со слоями с верстке ...

    Верстка сайтаCSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен простой flash-баннер

    $10

    Нужен флеш-баннер 234 х 400, содержащий всю ту же информацию и цвета что и на этом макете. Так же нужны исходники баннера. Кто первый сделает и чей баннер полностью удовлетворит требованиям, получает деньги. Баннер (без исходника) высылать ...

    Flash
    Баннеры5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта SCD

    $500

    Требуется разработать дизайн для сайта www.svetofor-display.ru Выбираем исполнителя для будущих проектов, основное сейчас — концепция дизайна. Требуется решить следующие задачи: сделать современный и интересный сайт, которые будет вызывать интерес у потенциальных клиентов для обращения. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ, ...

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $500

    Оригинальный (использования шаблонов, либо элементов шаблона строго запрещено!) дизайн для интернет-портала по представлению продукции компании - тонометры и термометры. Образец, что будет на сайте по адресу - www. csmedica-ural . ru Дизайн такого "качества" не ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сервис "Ситуация на дорогах" на базе Google Maps

    $100

    Требуется на основе Google API (http://code.google.com/apis/ajax/playground/) сделать сервис с front- и black- офисами, для реализации сервиса "Ситуация на дорогах". Front- офис будет отображать наличие пробок, заторов, расположения автомобилей сотрудников ДПС, мест аварий и других происшествий на ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP-программист удаленно на постоянной основе

    $2500

    Обязательно знание 1C-Bitrix, UMI.CMS, умение разрабатывать оригинальные модули для данных CMS. Дополнительным плюсом будет хорошее знание HTML и валидная верстка. Возможна удаленная работа с постоянным окладом. В обязанности будут входить установка дизайна на данные виды ...

    PHPHTMLБитрикс
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
upwards
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
DIV-верстка сайта
Очень понравилось работать над данным проектом. Четкое ТЗ и комментарии делают работу удовольствием. 10 баллов.
Быстро и профессионально выполнил работу. Минимум лишнего кода, современная верстка. Отличная работа!
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