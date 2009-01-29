Учет кликов по прямым ссылкам на java-script

Требуется вести учет кликов по прямым ссылкам.

Т.е., например, есть ссылка

Мне нужно вести статистику кликов по ней.

Мне кажется, что это можно реализовать примерно так:

А function js - это функция на ява-скрипте, которая будет отправлять данные на мой скрипт статистики, например, adv_stat.php.

А отправлять туда нужно только адрес: site.ru - что означает, еще один hit out на site.ru.

Я практически не разбираюсь в ява-скрипте, поэтому выслушаю и ваши предложения по реализации.

Главная задача, чтобы ссылка оставалась прямой и индексировалась поисковыми системами.

Слушаю ваши предложения.