Учет кликов по прямым ссылкам на java-script

$3
Веб-программированиеЗавершен10 заявок197 просмотров
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Требуется вести учет кликов по прямым ссылкам.

Т.е., например, есть ссылка

Мне нужно вести статистику кликов по ней.

Мне кажется, что это можно реализовать примерно так:

А function js - это функция на ява-скрипте, которая будет отправлять данные на мой скрипт статистики, например, adv_stat.php.

А отправлять туда нужно только адрес: site.ru - что означает, еще один hit out на site.ru.

Я практически не разбираюсь в ява-скрипте, поэтому выслушаю и ваши предложения по реализации.

Главная задача, чтобы ссылка оставалась прямой и индексировалась поисковыми системами.

Слушаю ваши предложения.

15 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
15 лет назад
$1
1 день
Отлично справился с задачей. А по моим просьбам все доработал.
Оплатил после получения готовой работы. Можно работать.
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