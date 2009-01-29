Учет кликов по прямым ссылкам на java-script

Необходима доработка стандартного мода для голосования в IPB версии 2.0.4 1. включение/выключение функции ограничения для отдельного голосования даты регистрации пользователя после/до которой нельзя голосовать 2. включение/выключение функции записи результатов для отдельного голосования (ник/его выбор) НАСТОЯТЕЛЬНО обращаю внимание форум ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вести учет кликов по прямым ссылкам.
Т.е., например, есть ссылка
Мне нужно вести статистику кликов по ней.
Мне кажется, что это можно реализовать примерно так:
А function js - это функция на ява-скрипте, которая будет отправлять данные на мой скрипт статистики, например, adv_stat.php.
А отправлять туда нужно только адрес: site.ru - что означает, еще один hit out на site.ru.
Я практически не разбираюсь в ява-скрипте, поэтому выслушаю и ваши предложения по реализации.
Главная задача, чтобы ссылка оставалась прямой и индексировалась поисковыми системами.
Слушаю ваши предложения.
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