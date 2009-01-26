Работа для специалиста AbleSpace 1.0

Доработки в программе Куби Koobi (смарт). Например, размер картинок, вставки текста и др. детали.
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Нужен спициалист по работе с движком AbleSpace 1.0 -- нужно будит его переделывать и дописывать новый функционал
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