Сделать новое меню, добавить страницы, фотографии

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок271 просмотр
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На сайте http://www.hemulart.ru нужно сделать новое меню (будет новый дизайн), добавить новые страницы и соответственно информацию на них (примерно 35 штук), наполнить портфолио (около 80 фотографий).

Движок у сайта самописный. Работы будем стартовать на этой неделе. Нужно оценить эти работы, сколько это будет стоить и сроки?

15 лет назад
polezhaeva_rrg
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад