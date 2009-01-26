Сделать новое меню, добавить страницы, фотографии

На сайте http://www.hemulart.ru нужно сделать новое меню (будет новый дизайн), добавить новые страницы и соответственно информацию на них (примерно 35 штук), наполнить портфолио (около 80 фотографий).

Движок у сайта самописный. Работы будем стартовать на этой неделе. Нужно оценить эти работы, сколько это будет стоить и сроки?