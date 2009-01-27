Фотогалерея для Dle

Доработки в программе Куби Koobi (смарт). Например, размер картинок, вставки текста и др. детали.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка или уже готовый скрипт фотогалереи для Dle.
жду Ваши предложения и цены!
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
На сайте http://www.hemulart.ru нужно сделать новое меню (будет новый дизайн), добавить новые страницы и соответственно информацию на них (примерно 35 штук), наполнить портфолио (около 80 фотографий). Движок у сайта самописный. Работы будем стартовать на этой ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт15 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо помочь с поиском и настройкой смс партнерки типа a1agregator.ru, только что бы покрывались немецкоговорящие страны. Германия,Австрия,Швейцария. Интересуют люди с опытом установки системы, а в идеале еще и с опытом вывода денег.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно сделать выдачу контента сайта на нашем фреймворке. Пишите на имейл [email protected]Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Нужно помочь программисту создать вебинтерфейс интернет-магазина. Обращаться с разумными предложениями и минимальным сроком. Особых претензий к дизайну не предъявляем.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен спициалист по работе с движком AbleSpace 1.0 -- нужно будит его переделывать и дописывать новый функционал оставляйте свои предложения и я со всеми свяжусьВеб-программирование1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $250
Нужно довести до конечного продукта сайт. Его демо сейчас находится на http://ntb.mfstudio.net/. Сайт построен на технологии ZF и в некоторых случаях dojo+json на него требуется доделать 1. ленту новостей 2. галерею (автоматическая смена фотографий сотрудников банка на главной странице) 3. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно по минимуму оживить ее flash элементами. Указывайте сразу цену и предложение.Веб-программирование2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Есть сайт (статический), необходимо приделать следующие модули 1.Вопрос-Ответ (пример на linzacity.ru) -форма отправки с 3 полями, имя, e-mail, сам текст вопроса с вставкими смайликов и выделениями в тексте. Отправка имеет премодерацию, как защиту от спама. Вопрос появится в списке ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно установить данный скрипт. Пишем цену, только не дорого.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад