Программа-грабер инфы из справочника

$500
Веб-программированиеЗавершен16 заявок381 просмотр
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Нужно написать программу, которая будет информацию из данного справочника сохранять в эксель-фаил в требуемом виде.

15 лет назад
Invest777
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
sleffer
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$200
6 дней
Очень серьезный подход к решению поставленной задачи. Задача выполненна качественно и в заявленные сроки. Рекомендую всем заказчикам. Спасибо!