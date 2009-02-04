Программа-грабер инфы из справочника

На сайте http://www.hemulart.ru нужно сделать новое меню (будет новый дизайн), добавить новые страницы и соответственно информацию на них (примерно 35 штук), наполнить портфолио (около 80 фотографий). Движок у сайта самописный. Работы будем стартовать на этой ...
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Нужно написать программу, которая будет информацию из данного справочника сохранять в эксель-фаил в требуемом виде.
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