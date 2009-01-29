Внесение изменение в сайт (Битрикс)

$30
Веб-программированиеЗавершен3 заявки228 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт www.143500.ru

1. Изменение в структуре на главной странице (Поселки): остается одна больная фотка и под ней цифры 1,2,3,…10. под фотками информация о поселке такого формата:

Направление:

Дома:

Участки:

Стоимость:

2. Изменения в порядке и кол-ве поселков на главной:

Добавляем: Русский лес и Курше-Вель (информация с сайта ttrr.ru а Лого к-в будет готово в понедельник)

И располагаем по порядку: Хуторок, Русский лес; Родник, Курше-Вель; далее помечаем: Проектируемый проект: Лужки; Реализованный проект: Карповы Вары.

А в таком виде Фотогаллерея переносится на страницу о поселке.

2. Разместить баннер на все страницы перед баннером про страховку.

3. Добавить в меню информации о поселке раздел «Фотогаллерея» и схема проезда.

Сделать кнопку «Сайт поселка», но пока ее не вставлять.

4. соответственно добавить еще 2 поселка со всеми разделами.

Срок: не более суток.

15 лет назад
Playful
Павел 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 отзывов
Выбранные исполнители
buval
53 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
15 лет назад
$40
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленная задача. Только положительный отзыв.
Dets
Alex 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
15 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с задачей по внесению изменений! Сроки как и обговаривали! Спасибо за сотрудничество!
С Павлом приятно было работать, чёткая постановка задачи, оплата в срок в полном объёме. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
  • Похожие заказы

  • Анимационный flash банер СРОЧНО

    $250

    Несложный по анимации флеш банер! Суть креатива: На экране мальчик и девочка. Надо выбоать, кому ты даришь подарок. Допусти, девочке. Кликаешь на неё. Появляется поле, чтобы вбить: возраст. Потом появляются 5 рожиц- 5 типов девушек: блондинка, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Админка на ASP!

    Реализовать на ASP админку для сайта (редактор контента). Пример админки : test2.ua.kharkov.ua/admin.. (логин-admin; пароль- gorstr7). От Вас сроки и стоимость, все вопросы пишите в асю: 388-439-974!!

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карта метро Москвы с офисами продаж. Флеш или gif.

    $100

    Необходимо создать карту метро москвы с небольшой анимацией показывающей местоположение офисов продаж. С возможностью самостоятельно добавлять-убирать офисы. Пример на сайте: gdenasnet.ru/contacts.php#moscow Может у кого то готовое есть уже.

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание скрипта тематической доски объявлений

    $1000

    Здравствуйте. нужен аналог скрипта доски объявлений рalki.ru (вводите вручную в браузере пожалуйста- русские буквы). И установка 8-10 досок по различным тематикам. Что требуется 1. Редактирование разделов доски, шаблона вывода. 2. Возможность регистрации фирмы, добавления объявлений 3. Грамотный вывод объявлений, ...

    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Програмная часть - движок и админка аналога Youtub

    $10000

    Всё очень просто. Я создаю веб проект, по сложности сравнимый с youtube. Что требуется сделать: Движок, админка расчитанные на большие мощности, большую нагруженность и удобную обработку огромного количества информации. Возможности: Форум, внутренные денежные обращения, система ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой РНР скрипт

    Нужен следующий скрипт: На веб вервере есть папка с 10тис файлами. Есть таблица в БД с двумя полями в котороых хранятся имена файлов. Нужно чтоб скрип все файлы имя которых есть в таблице БД переместил в другую произвольную ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Шаблон smarty

    Нужно с Psd сделать шаблон под двиг самописный построенный на шаблонизаторе smarty есть psd главной , админки 1) http://www.picamatic.com/view/1875175_1/ 2) http://www.picamatic.com/view/1875176_2/ 3) http://www.picamatic.com/view/1875178_3/ там .tpl файлы , там нету никакого кода, только html разметка, каждый раздел на сайте имеет ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад