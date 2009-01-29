Внесение изменение в сайт (Битрикс)

Сайт www.143500.ru

1. Изменение в структуре на главной странице (Поселки): остается одна больная фотка и под ней цифры 1,2,3,…10. под фотками информация о поселке такого формата:

Направление:

Дома:

Участки:

Стоимость:

2. Изменения в порядке и кол-ве поселков на главной:

Добавляем: Русский лес и Курше-Вель (информация с сайта ttrr.ru а Лого к-в будет готово в понедельник)

И располагаем по порядку: Хуторок, Русский лес; Родник, Курше-Вель; далее помечаем: Проектируемый проект: Лужки; Реализованный проект: Карповы Вары.

А в таком виде Фотогаллерея переносится на страницу о поселке.

2. Разместить баннер на все страницы перед баннером про страховку.

3. Добавить в меню информации о поселке раздел «Фотогаллерея» и схема проезда.

Сделать кнопку «Сайт поселка», но пока ее не вставлять.

4. соответственно добавить еще 2 поселка со всеми разделами.

Срок: не более суток.