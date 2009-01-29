Внесение изменение в сайт (Битрикс)

Несложный по анимации флеш банер! Суть креатива: На экране мальчик и девочка. Надо выбоать, кому ты даришь подарок. Допусти, девочке. Кликаешь на неё. Появляется поле, чтобы вбить: возраст. Потом появляются 5 рожиц- 5 типов девушек: блондинка, ...
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Сайт www.143500.ru
1. Изменение в структуре на главной странице (Поселки): остается одна больная фотка и под ней цифры 1,2,3,…10. под фотками информация о поселке такого формата:
Направление:
Дома:
Участки:
Стоимость:
2. Изменения в порядке и кол-ве поселков на главной:
Добавляем: Русский лес и Курше-Вель (информация с сайта ttrr.ru а Лого к-в будет готово в понедельник)
И располагаем по порядку: Хуторок, Русский лес; Родник, Курше-Вель; далее помечаем: Проектируемый проект: Лужки; Реализованный проект: Карповы Вары.
А в таком виде Фотогаллерея переносится на страницу о поселке.
2. Разместить баннер на все страницы перед баннером про страховку.
3. Добавить в меню информации о поселке раздел «Фотогаллерея» и схема проезда.
Сделать кнопку «Сайт поселка», но пока ее не вставлять.
4. соответственно добавить еще 2 поселка со всеми разделами.
Срок: не более суток.
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